Vorwürfe gegen Vorgesetzten : Neue Ermittlungen nach Verdacht von Vergewaltigungen in Bielefelder Klinik

Bielefeld/Duisburg Ein Assistenzarzt einer Bielefelder Klinik stand unter Verdacht, Patientinnen vergewaltigt zu haben. Er tötete sich in Untersuchungshaft selbst. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt jetzt erneut gegen Vorgesetzte.

Im Fall von mutmaßlichen Vergewaltigungen in einem Krankenhaus in Bielefeld hat die Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen wieder aufgenommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Ein Assistenzarzt soll im Dienst mehrere Patientinnen betäubt und vergewaltigt haben. Die mutmaßlichen Opfer sollen die Vorgesetzten des Arztes über die Vorwürfe im Jahr 2019 informiert haben. Diese sollen aber die Hinweise nicht überprüft und so weitere Taten ermöglicht haben.