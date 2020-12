Haaner ist Organisatorischer Leiter des Impfzentrums : „Wir schaffen bis zu 1680 Impfungen am Tag“

Startbereit: Mirko Braunheim vor dem zentralen Impfzentrum des Kreises Mettmann am Timocom-Platz in Erkrath. Der Haaner ist Organisatorischer Leiter des Zentrums. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Der Haaner Mirko Braunheim ist Organisatorischer Leiter des Corona-Impfzentrums im Kreis, das in Erkrath-Hochdahl errichtet worden ist.

Braunheim Die KV vergibt die Termine im 15-Minuten-Rhythmus. Zu Beginn prüfen wir das Schreiben und die Identität der jeweiligen Person. Wer sich durch das Anschreiben zuvor noch nicht ausreichend aufgeklärt fühlt, kann das dann per Video oder Arztkontakt noch nachholen. Danach wird geimpft – und wir empfehlen allen, sich dann noch etwa 30 Minuten in unserem Ruhebereich aufzuhalten, um sicher zu gehen, dass es keine körperliche Reaktion gibt. Wer all dies so nutzt, dürfte sich maximal eine Stunde bei uns aufhalten.