Festliche Musik in Grevenbroich : Weihnachtliche Klänge rund um die Vollrather Höhe

Grevenbroich Chöre und Instrumentalisten werden ein buntes Programm mit festlichen Klängen gestalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

In den katholischen Kirchen des Pfarrverbandes „Vollrather Höhe“ wird an den Weihnachtsfeiertagen viel Musik in den Gottesdiensten geboten. Chöre und Instrumentalisten werden ein buntes Programm mit festlichen Klängen gestalten.

„Christmas again“ heißt das Motto am Freitag, 20. Dezember, in der Kirche St. Joseph. Ab 19 Uhr werden dort Lieder zum Mitsingen und Zuhören geboten. Das Angebot richtet sich insbesondere an Familien, die sich in der Südstadt perfekt auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen möchten. Mit von der Partie ist das Instrumental-Ensemble des Pfarrverbandes unter der Leitung von Kerstin Landsky. Im Anschluss an die Veranstaltung lädt der Eine-Welt-Kreis von St Joseph zu heißen Getränken ein.

Am Heiligen Abend, 24. Dezember, werden in St. Josef Südstadt und St. Martin Frimmersdorf wieder musikalische Krippenspiele veranstaltet. Sie beginnen jeweils um 15.30 Uhr und werden von den Kinderchören mitgestaltet. In St. Nikolaus Barrenstein (16 Uhr) und St. Cyriakus Neuenhausen (17 Uhr) stehen ebenfalls Wortgottesdienste mit Krippenspielen auf dem Programm.

In den Christmetten ab 17 Uhr in St. Lambertus Neurath und ab 20 Uhr in St. Matthäus Allrath werden Weihnachtslieder gesungen. Um 21 Uhr beginnt die Christmette in der Südstadt. In der St.-Joseph-Kirche wird dann eine Solistin weihnachtliche Lieder anstimmen. Festliche Musik – gespielt auf Querflöte und Orgel – erklingt am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, einmal mehr in St. Martin Frimmersdorf.