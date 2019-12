Dieter Schlangen aus Elsen : Heimatautor schreibt Buch über die Tiere des Elsbachtals

Elsen Normalerweise schreibt er über die Geschichte der Post. Oder über die der Zuckerrübe. Doch jetzt hat Heimatforscher Dieter Schlangen mal ein ganz anderes Projekt angefasst: Der 73 Jahre alte Elsener gab soeben sein erstes Buch für Kinder heraus. Das heißt „Das Sommerfest der Tiere“ und dreht sich um alles, was da im Elsbachtal kreucht und fleucht.

Mit seiner Hündin „Bella“ ist Schlangen nahezu täglich in der rekultivierten Landschaft am Stadtrand unterwegs – und dabei beobachtet er gerne die vielen Wildtiere, die sich „in der neuen Natur“ angesiedelt haben. „Dort ist mir die Idee zu einem Kinderbuch gekommen“, schildert der Autor, der zugibt, im Elsbachtal auf seine romantische Ader gestoßen zu sein.

In dem kleinen, mit vielen Fotos illustrierten Band, nimmt Dieter Schlangen seine jungen Leser mit auf eine Entdeckungstour. Er stellt die Tiere vor, die in der künstlich geschaffenen Welt leben, und lässt sie gemeinsam ein Friedensfest feiern. Daran nehmen Jäger und Gejagte, Kleine und Große, Schnelle und Langsame teil und messen sich in einem fairen Wettstreit. Bei dieser Gelegenheit lernen die jungen Leser auch den Artenreichtum des Elsbachtals kennen. „Es ist erstaunlich, wie Tiere sich dort ansiedelten, nachdem der Braunkohletagebau weitergezogen ist“, berichtet der Heimatautor.