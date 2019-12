Auch das Rote Kreuz in Grevenbroich profitiert : Neue Fahrzeuge für die Lebensretter aus dem Kreis

Vor der Übergabe wurden die neuen Fahrzeuge erst einmal fotografiert. Foto: RKN. Foto: Rhein-Kreis Neuss/Stefan Büntig

Grevenbroich Drei neue Krankentransportwagen hat der Rhein-Kreis jetzt an die Einsatzkräfte von drei Hilfsorganisationen übergeben. Künftig sind die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in Grevenbroich und Korschenbroich sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe in Meerbusch mit diesen Fahrzeugen im Einsatz.

Darüber hinaus erhielt der Leitende Notarzt einen neuen Kommandowagen für Einsätze in der Notfallrettung und bei so genannten Großschadenslagen.

Bei der Schlüsselübergabe vor dem Kreishaus in Grevenbroich betonte Hans-Jürgen Petrauschke: „Mit diesen neuen Fahrzeugen investieren wir in die Sicherheit unserer Bürger.“ Der Landrat dankte zudem den Einsatzkräften, „die hervorragende Arbeit leisten – auch in häufig schwierigen und belastenden Situationen“. Der Rhein-Kreis unterstütze die Ersthelfer auch, wenn es darum gehe, technisch auf der Höhe der Zeit zu bleiben.

Neu ist zum Beispiel die Elektro-Hydraulik in den Fahrzeugen: In Zukunft müssen die Patienten nicht mehr mit Muskelkraft angehoben werden, sondern die Helfer fahren sie sanft per Knopfdruck in die Höhe. „Dies ist ein Komfortgewinn für alle“, waren sich die Vertreter der Rettungsdienste einig.

Erstmals hat der Kreis die neuen Fahrzeuge nicht gekauft, sondern gemietet. Die Vorteile: Die Fahrzeuge stehen immer zur Verfügung, und die Kosten sind deutlich niedriger, betonte Landrat Petrauschke. Während die Mietkosten pro Tag bei rund 180 Euro liegen, kostet der Betrieb eines gekauften Fahrzeugs pro Tag etwa 340 Euro.

