Schwerer Unfall in Grevenbroich : Senior schwebt in Lebensgefahr

(Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Langwaden Der 86 Jahre alte Mann aus Grevenbroich, der am Mittwoch im Klosterdorf Langwaden von einem Auto erfasst wurde, schwebte am Donnerstag Morgen immer noch in Lebensgefahr.

Das sagte eine Sprecherin der Kreispolizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am späten Mittwoch Nachmittag. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war gegen 17.10 Uhr ein 65 Jahre alter Korschenbroicher mit seinem Mercedes aus Richtung Jägerhof nach Langwaden unterwegs. Er erfasste mit seinem Auto den 86-Jährigen, der die Landstraße überquere wollte, um von einem Feldweg auf einen Fußgängerweg zu gelangen. Der Wirtschaftsweg liegt außerhalb des Ortes. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Grevenbroicher auf die Fahrbahn getreten, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Der Senior wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Landstraße 142 musste im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden teilweise gesperrt werden. Laut Polizei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

(wilp)