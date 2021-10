Chöre in Radevormwald : Die Hahnenberger Sänger sind wieder da

Chöre in Radevormwald

Radevormwald Nahezu zwei Jahre konnten die Sänger des MGV Hahnenberg nicht auftreten. Nun starten sie neu durch. Seit Anfang September wird wieder geprobt.

Mittlerweile gehört das aber alles der Vergangenheit an. Seit Anfang September probt der Chor wieder regelmäßig und ist guter Dinge, bald wieder öffentliche Auftritte durchführen zu können. Die ersten Veranstaltungen sind bereits geplant und werden im kleinen Rahmen, beispielsweise bei der Jubilarehrung im November und eventuell in den Altenheimen im Dezember, stattfinden. Wann es zu einem größeren öffentlichen Konzert kommt, ist derzeit noch nicht absehbar. Auch wenn es besser klappt als zunächst angenommen und viel mehr„hängengeblieben ist, als alle dachten, muss die eineinhalbjährige Pause aufgeholt werden. „Alle Sänger sind sehr motiviert und sehr bemüht, schnellstmöglich ein konzertreifes Programm auf die Beine zu stellen. Daher sind auch alle Chorproben sehr gut besucht“, heißt es in einer Mitteilung von Thomas Dietz, dem Pressesprecher des Vereins. Nichtsdestotrotz seien neue Sänger immer willkommen. Geprobt wird dienstags von 19.30 bis 21 Uhr im Sängerheim Hahnenberg.