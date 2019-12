Neuss im Star Wars-Fieber : Auf einen Kinobesuch mit Chewbacca

Neuss Das Warten hat ein Ende. Mit „Der Aufstieg Skywalkers“ kommt der neue Star-Wars-Film ins Kino. Arne Schmitz schlüpft in seiner Freizeit in Kostüme aus der Weltraum-Saga. Bis Sonntagabend sind Spoiler sein ärgster Gegner.

Möge die Macht mit ihm sein! Arne Schmitz hat in den kommenden Tagen eine schwierige Aufgabe vor sich, vielleicht ist sie gar so knifflig wie ein Flug im Millennium Falcon durch einen Meteoritenhagel. Der 47-Jährige, der als Polizist in Neuss arbeitet und in Grevenbroich wohnt, ist glühender Star-Wars-Fan, seit einigen Jahren gehört er dem offiziellen Kostümclub „German Garrison“ an. Am Wochenende wird er – samstags von 17 bis 20 Uhr, sonntags von 15 bis 20 Uhr – mit Freunden in stilechten Star-Wars-Kostümen die Kinogänger im Ufa-Palast am Hauptbahnhof in Düsseldorf empfangen, die sich „Der Aufstieg Skywalkers“ anschauen. Schon am Donnerstag startet der letzte Teil der dritten Trilogie der Weltraum-Saga von George Lucas, und Arne Schmitz ist zwar schon voller Vorfreude, wird aber erst am Sonntagabend dazu kommen, sich den Film selbst anzuschauen. Bis dahin muss er allen Spoilern ausweichen, als wären sie eine imperiale Lichtschwert-Attacke. Kein leichtes Unterfangen in Zeiten von Facebook, Instagram und WhatsApp.