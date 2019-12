Stadt Grevenbroich investiert 50.000 Euro : Neue Stühle fürs Kabarett-Publikum

Grevenbroich Endlich sind sie da – und Elke Wowra kann aufatmen. Denn so schnell wird es wohl nicht mehr passieren, dass ein Besucher „ihrer“ Kultur-extra-Reihe mit seinem Stuhl zusammenbricht. Die Stadt hat nun 750 neue, sehr stabile Sitzgelegenheiten angeschafft, die ein ungetrübtes Kabarett-Vergnügen versprechen.

Rund 50.000 Euro hat die Stadt in die neuen Holzstühle investiert, die zwar nicht mehr Komfort bieten als ihre Vorgänger, aber einen entscheidenden Vorteil haben: „Sie haben ein Loch in der Rückenlehne, was das Stapeln und den Transport erleichtert“, schildert Elke Wowra. Gelagert werden sie in unmittelbarer Nähe der Pascal-Aula, dem größten Veranstaltungssaal der Stadt.