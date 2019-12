Mehr Grün in Grevenbroich : Vorgarten des Jahres wird prämiert

Stefan Deuter in seinem grünen Vorgarten in der Südstadt. Die Stadt lobt 2020 erstmals einen Preis für den „Vorgarten des Jahres“ aus. Foto: Dieter Staniek

Gärten sind grün – das stimmt oft längst nicht mehr. In vielen Vorgärten bestimmt tristes Grau das Bild, hat Schotter weitgehend Rasen und blühende Pflanzen, die gepflegt werden müssen, verdrängt. Für Insekten bieten derartige Steinwüsten keine Nahrung. Die Stadt setzt nun ein Zeichen dagegen. 2020 lobt sie zum ersten Mal den Preis „Vorgarten des Jahres“ aus. Das beschloss der Rat einstimmig auf Antrag der CDU. Der Preis soll drei Jahre lang an einen laut CDU „besonders gelungenen, bepflanzten und naturnah gestalteten Vorgarten“ vergeben werden. Der Hauptpreis ist mit 500 Euro dotiert, fünf Gärten erhalten eine lobende Erwähnung sowie je 100 Euro.

Beim Insektenschutz ist auch die Stadt selbst aktiv. Viele Flächen, etwa am Schneckenhaus, in Elsen und Kapellen, werden in Blühwiesen umgewandelt. Das schlägt die Stadt auch für ein 1,4 Hektar großes Areal an der Feilenhauerstraße vor. Denn die Kleingarten-Parzellen dort wurden gekündigt.