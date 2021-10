Konzert in Rheinberg : Frauenchor Music4me singt Weihnachtslieder in der Orsoyer Kirche

Orsoy Der Orsoyer Frauenchor „Music4Me“ weist schon jetzt auf sein Adventskonzert am 28. November ab 17 Uhr in der Evangelischen Kirche Orsoy hin.

Der Orsoyer Frauenchor Music4Me (Foto: Chor) weist schon jetzt auf sein Adventskonzert am 28. November ab 17 Uhr in der Evangelischen Kirche Orsoy hin. Unter der Leitung von Nadine Willer stimmt der Chor in die Vorweihnachtszeit ein. Am Flügel begleitet von Christoph Willer werden unter anderem klassische deutsche Weihnachtslieder, aber auch internationale Weihnachts-Klassiker präsentiert. Trotz der erschwerten Proben in Pandemiezeiten haben die Damen ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm erarbeitet. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende für den Chor erbeten. Die Zuschauerzahl ist auf 200 Personen begrenzt, Interessenten werden um Anmeldung unter: musikorsoy@gmx.de