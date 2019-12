Wahlversammlung der Liberalen in Grevenbroich : FDP zieht mit 25 Kandidaten in den Wahlkampf

Bundestagsabgeordneter Bijan Djir-Sarai (l.) mit einem Teil der Ratskandidaten. An der Spitze steht einmal mehr Markus Schumacher (3.v.r.). Foto: FDP

Grevenbroich Als erste Partei in Grevenbroich haben die Freien Demokraten jetzt unter der Leitung des FDP-Bundestagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Bijan Djir-Sarai ihre 25 Kandidaten für die Ratswahl am 13. September 2020 gewählt. Bereits zum zweiten Mal führt der 35-jährige Diplom-Kaufmann aus Gindorf, Markus Schumacher, an der Spitze die Liberalen in den Wahlkampf.

Auf Platz zwei folgt der Wevelinghovener Ratsherr Steffen Büttgenbach. Der dritte Platz wird vom Südstädter Mediziner und Ratsherrn Peter Cremerius belegt. Ratsfrau Margot Becker aus Gustorf wird auf Platz vier der Reserveliste geführt. Erika Voets aus Elsen wird auf Platz fünf der Kandidatenliste um Zustimmung für die FDP werben. Es folgen auf den Plätzen sechs bis zehn: Frithjof Probst (Neurath), die Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen Sarah Lata (Elsen), Emma Tressel (Südstadt), Franziska Brandmann (Wevelinghoven) und Hans-Joachim Streichardt (Neuenhausen).

Markus Schumacher betonte bei der Versammlung „die wichtige Kümmerfunktion der Ratsmitglieder vor Ort“ und motivierte die Liberalen, auch im nächsten Rat weiter einen Schwerpunkt bei der Digitalisierung der Stadtverwaltung zu setzen: „Das digitale Rathaus bleibt unser Ziel. Kein Bürger soll sich mehr einen Tag Urlaub nehmen müssen, um seinen Bürgerpflichten im Rathaus nachkommen zu können. Es muss öfter klicken statt klopfen im Rathaus heißen.“

Die Liberalen ziehen mit einem Kandidatentableau aus erfahrenen und ganz neu in der Partei Aktiven in den Wahlkampf: „Dass alle 25 Bewerber mit 100 Prozent Zustimmung gewählt wurden, ist historisch und Ausdruck der Geschlossenheit und Durchsetzungskraft der FDP in Grevenbroich“, kommentierte Versammlungsleiter Djir-Sarai abschließend.

(NGZ)