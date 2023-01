Politik in Grevenbroich SPD-Fraktion wählt Vorstand neu – Daniel Rinkert weiter an der Spitze

In ihrer Wahl-Sitzung blickte die Fraktion auf die vergangenen zweieinhalb Jahre zurück, die sie als „erfolgreich“ abhakte. „Nach dem historischen Erfolg bei der Kommunalwahl 2020 konnten wir gemeinsam mit den Grünen und Mein Grevenbroich ein Bündnis des Fortschrittes eingehen“, so Rinkert. Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Krützen an der Spitze hätten zahlreiche Projekte in den Bereichen Mobilität, Wohnen, Schule, Kita, Sport und Klimaschutz in Grevenbroich verwirklicht werden können. „Zudem haben wir es geschafft, dass unsere Stadt nach mehr als 20 Jahren die Haushaltssicherung verlassen konnte und wir somit mehr Spielraum für Zukunftsinvestitionen haben. Das ist ein großer Erfolg dieser Kooperation.“