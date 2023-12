Ratsbeschluss in Grevenbroich Stadt soll mit Bezirksregierung über ZUE verhandeln

Was die Grevenbroicher Ratsleute am Mittwochabend im Bernardussaal beschlossen haben, dürfte niemanden vom Hocker hauen. Denn das Votum Kostenpflichtiger Inhalt hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet: Die Mehrheit im Rat stimmte für die Errichtung einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Lange-Walker-Gelände. Und sie stimmte dafür, dass die Stadtverwaltung in entsprechende Verhandlungen mit der Bezirksregierung Düsseldorf einsteigen soll.