Unweit der Stadtgrenze zu Grevenbroich Schlosspark in Bedburg wird ab dem nächsten Jahr komplett umgestaltet

„Dabei werden sämtliche für die Entwicklung der Innenstadt relevanten Themen in den Blick genommen. Dieser ganzheitliche und integrierte Planungsansatz berücksichtigt alle sozialen, städtebaulichen, ökonomischen und ökologischen Handlungsfelder“, sagt Schmitz. Für den Bereich des Schlossparks hatte die Stadt im Frühjahr 2020 zu einem europaweiten landschaftsplanerischen Wettbewerb aufgerufen, an dem elf Unternehmen aus Deutschland teilnahmen. Das Rennen beim Wettbewerb machte das Berliner Landschaftsarchitekturbüro „A24 Landschaft“, das ein Preisgeld in Höhe von 43.600 Euro erhielt.