Neue Technik in alten Fernsprech-Säulen Alte Telefon-Stelen werden zu „Smart Cells“ umgerüstet

Da aber mittlerweile fast jeder ein Handy in der Tasche hat, werden diese Säulen immer weniger genutzt. Daher schaltet die Telekom bis Ende Januar die Telefon-Funktion dieser öffentlichen Fernsprechapparate ab, bis 2025 sollen die meisten von ihnen demontiert werden. Rund 3000 Stelen werden aber bundesweit stehen bleiben – sozusagen als tragende Säulen des modernen Mobilfunks. Die ehemaligen Telefonapparate werden zu sogenannten „Smart Cells“ umgerüstet. Die Stele am Rathaus in Grevenbroich (Am Markt 2) hat diese Wandlung bereits genommen.