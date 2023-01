Barrierefreiheit in Jüchen Rinkert fordert schnelleren Bahnhofsumbau

Im Rahmen eines Sofortprogramms hatte die Bahn 100 Bahnhöfe in NRW verschönert. In Jüchen wurde der DB PlusPunkt mit Folien, zum Teil mit Blümchen-Dekor, versehen. Die Gestaltung soll auch Graffiti vermeiden helfen. Diese Veränderung hält Rinkert aber „für absolut unzureichend“, wie er im Schreiben erklärt. Für die Mobilitätswende brauche es Bahnhöfe, an denen sich die Menschen wohl und sicher fühlten und „die auch für Menschen mit Einschränkungen zugänglich sind. Leider wurde es in Jüchen versäumt, diese Umbauarbeiten schon jetzt vorzunehmen“, so Rinkert.