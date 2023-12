Zigaretten und ein Feuerzeug erbeutet 19-Jährigen am Dinslakener Bahnhof geschlagen, getreten und beraubt

Im Bereich des Bahnhofs wurde am Mittwochmittag ein 19-jähriger Mann aus Dinslaken beraubt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilt. Der junge Mann geriet gegen 12.20 Uhr auf einem parallel zu der Bahnstrecke verlaufenden Geh- und Radweg, der die Theodor-Körner-Straße mit dem Bahnhofsvorplatz verbindet, mit einer aus aus fünf bis sechs jungen Männern bestehenden Gruppe in einen Streit. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzung schlugen und traten drei Männer aus der Gruppe auf den 19-Jährigen ein und versuchten, ihm eine Umhängetasche zu entreißen. Letztendlich erbeuteten die Täter eine Zigarettenschachtel mit einem Feuerzeug aus der Jackentasche des 19-Jährigen. Als eine Zeugin einschritt und die Gruppe ansprach, entfernten sich die Täter in Richtung Bahnhof. Die drei Schläger aus der Gruppe werden wie folgt beschrieben:Sie sind 15 bis 16 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Einer trug eine schwarze Jacke, ein anderer ein weißes Hemd und der Dritte ein schwarzes Basecap. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden, Telefon 02064 622-0.