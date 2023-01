Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen Wieder Bauarbeiten der DB – nachts Busse statt Bahnen

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich erneut auf Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Grevenbroich und Köln einstellen. Wie die Bahn am Donnerstag mitteilte, gibt es wieder Bauarbeiten auf der Strecke – mit Auswirkungen, die ab diesem Freitag auch die Bahnen der Linien RE 8 und RB 27 betreffen. Nachts verkehren abschnittsweise Busse statt Bahnen. Fahrgäste sind dazu aufgerufen, ihre Verbindungen vor Fahrtantritt zu überprüfen. Betroffen sind auch Reisende aus Jüchen und Rommerskirchen: Beide Bahnlinien halten auch an den Stationen in den Grevenbroicher Nachbarkommunen.