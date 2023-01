Tipps der Polizei bei Glatteis Glätte-Unfall: Radfahrer schwer verletzt

Am Dienstag ist es in Jüchen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Fahrradfahrer schwer verletzt hat. Der 49 Jahre alte Mann fuhr gegen 7.25 Uhr mit seinem Rad auf der Neuenhovener Straße und wollte auf die L 116 abbiegen. Laut Polizeibericht kam er dabei aufgrund von Straßenglätte zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht, erklärte ein Polizeisprecher. Um Unfälle bei Glätte zu vermeiden, rät die Polizei zu verminderter Geschwindigkeit und ausreichendem Abstand. Darüber sollte ein Rad für den Winter ausgerüstet sein.