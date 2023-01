Mehr Platz für die Feuerwehr in Jüchen Feuerwache wird für 1,6 Millionen Euro ausgebaut

Die Feuerwehr erhält mehr Platz: Im Sommer war der Löschzug Hochneukirch in sein neues Gerätehaus an der Straße Zum Regiopark umgezogen, in diesem Jahr ist der Löschzug Jüchen an der Reihe. Einen Neubau erhält er zwar nicht, aber die Feuerwache wird um einen Anbau erweitert. Rund 1,6 Millionen Euro werden dafür investiert. Pläne gibt es aber für noch viel mehr – für ein großes Einsatzzentrum mit der neuen Rettungswache sowie einer Polizeiwache auf demselben Grundstück an der Kelzenberger Straße.