Tierfreunde in Jüchen sind fassungslos Frau „entsorgt“ todkrankes Kaninchen vor fremder Haustür

Ein Fall von Tierquälerei löst bei vielen Jüchenern Fassungslosigkeit aus: Eine bislang unbekannte Frau soll am Montagmittag ein offensichtlich schwer verletztes Kaninchen in einem fremden Hauseingang an der Jülicher Straße abgestellt haben. Den Fall machte das Tierheim Oekoven am Dienstagabend öffentlich.