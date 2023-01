Sicherheit auf dem Schulweg 253 reflektierende Warnwesten für alle Erstklässler in Jüchen

Gelb ist angesagt: 253 reflektierende Warnwesten in auffälliger Farbe stellte der Verein Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss jetzt für alle Erstklässler in den drei Jüchener Grundschulen zur Verfügung. Zuvor hatte der Bereich Verkehrslenkung im Ordnungsamt bei der Verkehrswacht angefragt. Vereinsvorsitzender Stephan Vetten und zweiter Vorsitzender Klaus Schirm übergaben die für mehr Sicherheit gedachten Kleidungsstücke – stellvertretend für alle Erstklässler – an Kinder der Grundschule Hochneukirch. Die Verteilung der übrigen Westen erfolgt über das Ordnungsamt.