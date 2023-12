Barrierefreie Bushaltestellen Lieferprobleme bei den Wartehallen

Derzeit werde geprüft, ob ein anderes Stahlbauunternehmen die Hallen liefern und montieren könne. Betroffen sind die Haltestellen Garzweiler Allee, Keltenstraße (Kelzenberg) und Kita Kelzenberg, Schlich sowie Leostraße in Damm. Teilweise wurden jeweils zwei Haltestellen – für jede Fahrtrichtung eine – umgebaut. An der Bahnhofsstraße in Hochneukirch verfügt ein Halt über ein Dach, der andere in Fahrtrichtung Jüchen ist dagegen noch unbedacht. Wer beim Warten auf den Bus nicht nass werden will, sollte also den Regenschirm nicht vergessen.