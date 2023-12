In Jüchen ging es „janz besinnlich“ zu Weihnachtsmarkt rund um Sankt Jakobus

Draußen wehte wieder ein kalter Wind. Den spürten vor allem die Besucher, die von Haus Katz aus kamen. Sieglinde Fuhrmann hatte ihre Bude am äußersten Ende, vom Marktplatz aus gesehen. Ihr Sortiment beschrieb sie so: „Ich habe alles, was schön ist, was aber nicht unbedingt braucht.“ Elvira und Martina Müller waren zum ersten Mal mit von der Partie. „Wir werden es wahrscheinlich kein zweites Mal machen“, sagten die beiden Frauen. Sie beklagten, dass an dem Stand aufgrund seiner Lage kaum jemand vorbeikomme.