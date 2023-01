Eröffnung bis zum Sommer? Montessori-Schule in Jüchen - das erwartet Schüler und Eltern

Mit Hochdruck arbeitet der Montessori-Verein jetzt an seinem Projekt, eine eigene Montessori-Schule in Jüchen zu eröffnen. Räume sind gefunden, wie Anika Schreiber berichtet, die gemeinsam mit Carolin Unterdorfer das Projekt leitet. Bei ihr, auf dem Bauernhof in Herberath, soll die Montessori-Schule eröffnet werden. „Wir hatten die Räume eigentlich für eine neue Großtagespflege ausgebaut, aber da es mit der zunächst geprüften Lösung in Schaan nicht geklappt hat, haben wir uns umentschieden. Jetzt soll die Montessori-Schule eben bei uns einziehen“, berichtet Schreiber.