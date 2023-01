Oblatenmissionare in Jüchen Das Nikolauskloster braucht Verstärkung

Damm · Allein könnten die Oblatenmissionare in Damm die Arbeit nicht bewältigen, rund 70 Ehrenamtler packen an. Weitere helfende Hände werden jetzt gesucht. Wer bereits dabei ist und was es alles im Kloster zu tun gibt.

18.01.2023, 04:50 Uhr

Claudia Kleber (r.) und Ingrid Stirken, die mit den Klosterladen betreut, gehören zum Ehrenamtler-Team. Pater Andreas Petith wünscht sich weitere Helfer Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Carsten Sommerfeld