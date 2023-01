Wilder Müll in Grevenbroich Wassersportler fischen Unrat aus der Erft – großer „Frühjahrsputz“ folgt

Die Stadt Grevenbroich möchte das Bewusstsein für die Umwelt schärfen und ruft deshalb auch in diesem Jahr Bürger dazu auf, sich an der Aktion „Frühjahrsputz“ zu beteiligen. In sechs Wochen – am Freitag, 10. März, und am Samstag, 11. März – geht die jährliche Reinigung in die nächste Runde. „Die mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestatteten freiwilligen Helfer ziehen aus, um gemeinsam am Straßenrand, auf Radwegen, in Wäldern und in Grünanlagen für Ordnung zu sorgen“, sagt Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen: „Der Frühjahrsputz ist für die Befreiung unseres Stadtgebietes von Müll und Unrat eine große Hilfe.“