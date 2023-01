Betrüger in Grevenbroich Grevenbroicher Paar Opfer von Schockanruf

Am Freitag, 27. Januar, hatten unbekannte Tatverdächtige Erfolg mit Betrugsmaschen am Telefon. In Grevenbroich traf es ein Paar, welches gegen 15.30 Uhr von ihrer angeblichen Tochter kontaktiert wurde, die am Telefon schluchzend um Hilfe bat. Anschließend verkündete ein „Staatsanwalt“ dem geschockten Ehepaar, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Nun sei sie in Untersuchungshaft und habe obendrein Corona. Um ihr eine Freilassung zu ermöglichen, müsse eine hohe Bargeldsumme hinterlegt werden.