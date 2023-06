Feierlichkeiten in Grevenbroich-Kapellen Sechs Großfackeln begeistern Besucher des Schützenfests

Auch losgelöst vom Fackelzug wurde am Wochenende in Kapellen kräftig gefeiert. König Lutz Türks hat mit seiner Frau das große Los gezogen: Sie war sofort einverstanden, an seiner Seite in die Königinnenrolle zu schlüpfen. Nach der Königsparade diesen Montag (ab 17 Uhr auf der Friedrichstraße, anschließend Festzug durch den Ort) wird das im vergangenen Jahr ermittelte Königspaar Bernd Giesen und Marlies Rombey gekrönt. Das Finale ihres Schützenfestes läuten die Kapellener am Dienstag ein. Spannend werden dürfte es am Nachmittag: Ab 16 Uhr werden ein neuer Schützenkönig und ein neuer Jungschützenkönig ermittelt.