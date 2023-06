Natur in Grevenbroich erleben Diesen Sonntag Sommerfest am Schneckenhaus

Der Förderverein des Schneckenhauses will eine Cafeteria einrichten und die Hühner in den Volieren zeigen. Von 11 bis 13 Uhr sollen Besucher die Möglichkeit haben, Einblick in die Grevenbroicher Vogelwelt zu erhalten. Der Biologe Oliver Tillmanns will verschiedene Garten- und Wildvögel zeigen, über deren Bestimmungsmerkmale und Lebensweisen informieren und erklären, wie das Beobachten der Tiere leichter fällt.