Rabaue Open Air und „Erft in Flammen“ Doppel-Event in Grevenbroich endet mit Laser-Feuer-Show am Schloss

An zwei Abenden in Folge soll Ende kommender Woche am Alten Schloss in Grevenbroich gefeiert werden: Für Freitag, 9. Juni, ist die 18. Auflage des beliebten Rabaue Open Air geplant. Einen Tag später geht es mit „Erft in Flammen“ weiter. Für beide Tage werden mehrere Tausend Besucher erwartet.