Großes Open-Air-Fest am 9. Juni in Grevenbroich Rabaue feiern Jubiläum mit kölschen Stars

Bislang war der zweite Freitag im Juli stets der gesetzte Termin für das Open Air. Dass die Rabaue ihre mittlerweile 18. Show nun bereits Anfang Juni abziehen, hängt mit „Erft in Flammen“ zusammen – einem weiteren Open-Air-Spektakel, das am Samstag, 10. Juni, zwischen Schloss und Finlay-Park stattfinden wird. „Veranstalter Marc Pesch wird uns die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellen – also Bühne und alles andere, was notwendig ist, um einen tollen Abend zu organisieren“, berichtet van den Brock. Das sei von Vorteil, um weiterhin kostenlosen Eintritt bieten zu können.