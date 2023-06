Trickdieb in Grevenbroich unterwegs Fahrschul-Mitarbeiterin ortet gestohlenes iPhone bei McDonald’s

Markant: Über eine Funktion des Herstellers Apple konnte Bianca Zahr ihr gestohlenes Smartphone orten, und das gleich zweimal. Das Gerät soll sich einmal Freitagnacht und einmal Samstagabend in das kostenfreie WLAN eines McDonald’s-Restaurants in Mönchengladbach-Neuwerk eingewählt haben. Ein Dieb, der gern Burger mit Pommes isst? Bianca Zahr würde gern mehr wissen. Die Polizei in Mönchengladbach hatte sie an die Dienststelle in Grevenbroich verwiesen – für einen Zugriff bei McDonald’s war es da aber schon zu spät. Sensible Daten konnte die Bedburgerin zwar aus der Ferne von ihrem Mobiltelefon löschen. Aber das teure Smartphone an sich wird sie wohl nie mehr wieder sehen. . .