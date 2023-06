Brauchtum in Grevenbroich Kapellener Schützen feiern mit dem Königspaar Lutz und Kerstin Türks

Erster Höhepunkt des Festes ist der Fackelzug, der sich am Samstag um 21.30 Uhr auf der Friedrichstraße in Bewegung setzt. Die Schützen haben wieder mehrere Großfackeln gebaut, mit denen sie unter anderem das Weltgeschehen aufs Korn nehmen werden – auch den Krieg in der Ukraine. „Die Karnevalisten haben es uns vorgemacht. Mit nachdenklichen Mottowagen haben sie Putin sehr gut beschrieben und der Welt gezeigt, was er wirklich denkt und tut“, sagt Schützenpräsident Herbert Rösgen. „Aber auch wir können mit unserem Fackelzug zeigen, dass wir in der freien Welt so etwas nicht hinnehmen und uns wehren können.“