Preisverleihung beim „Schulradeln 2023“ Pascal-Gymnasium radelt sich an die Landesspitze

Insgesamt hatten sich 1493 Schulen am Wettbewerb beteiligt, mehr als 11,5 Millionen Kilometer sind dabei landesweit zusammengekommen. Dass das Pascal bereits zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet wurde, freut Schulleiter Gerhard Bodewein: „Das ist auch ein Zeichen für eine starke Schulgemeinschaft“, sagt er. Immerhin waren 867 Jugendliche und Erwachsene aus Grevenbroich an der Aktion beteiligt – und auch das ist eine Rekordzahl. Nur die Mathilde-Anneke-Gesamtschule in Münster brachte mehr Radler auf die Straße: 1073.