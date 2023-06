Traditionsunternehmen in Grevenbroich Galerie Geuer feiert Jubiläum mit Stargast Leon Löwentraut

50 Jahre Team Geuer: Am Samstag feierten Sara und Thomas Geuer das 50-jährige Bestehen ihrer Galerie. In den frisch renovierten Räumen an der Bergheimer Straße gab es ein ständiges Kommen und Gehen. Zur Mittagszeit war ein besonderer Gast angekündigt: Leon Löwentraut, der erst 25 Jahre alte Shootingstar der Kunstszene. Sein Auftritt war aber alles andere als spektakulär, keine Vorfahrt, kein roter Teppich. In Jeans und Freizeithemd mischte er sich unters Publikum. Spektakulärer war eher der große Geburtstagskuchen, den sein Vater Jörg dem Galeristenpaar zum Firmenjubiläum mitbrachte.