Mona Neubauer bei der Bürgerenergie-Genossenschaft Ministerin auf Solar-Check in Hemmerden

Hemmerden · Mona Neubaur gab am Freitag so etwas wie den Startschuss für die Bürgerenergie Hemmerden, die ihre ersten Projekte noch in diesem Herbst realisieren wird. Per Hubsteiger warf die Ministerin einen Blick auf die Dächer des Dorfs.

02.06.2023, 17:55 Uhr

Im Hubsteiger ließ sich NRW-Ministerin Mona Neubaur am Freitag die Projekte der Bürgerenergie Hemmerden erläutern. Foto: Dieter Staniek/Stan

Von Wiljo Piel

In einer Höhe von 23 Metern hatte sie einen guten Rundumblick auf das Dorf – und auf die Flächen, die dort künftig für erneuerbare Energien genutzt werden sollen: NRW-Ministerin Mona Neubaur ließ sich am Freitag Nachmittag per Hubsteiger sanft über die Dächer der Varius-Werkstätten heben, um sich von oben die geplanten Projekte der Bürgerenergie Hemmerden erklären zu lassen. Die kurz BEH genannte Genossenschaft hat Großes vor: In den nächsten Jahren soll der Ort energie-autark werden.