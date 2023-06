Hinter der Stadtgrenze von Grevenbroich Nachbarstadt Bedburg eröffnet die Freibad-Saison

Seitdem es in Grevenbroich kein richtiges Freibad mehr gibt und das neue Schlossbad nur über einen vergleichsweise kleinen Außenbereich verfügt, steuern viele Grevenbroicher das Bad in der Nachbarkommune an, das nur wenige Kilometer hinter der Stadtgrenze liegt. Freuen dürfte viele, dass die Eintrittspreise laut der Stadt Bedburg in diesem Jahr stabil bleiben: Es werden die gleichen Preise aufgerufen wie im vergangenen Jahr. Einzelkarten für Erwachsene gibt es zu je fünf Euro, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gibt es sie zu je 3,50 Euro. Durch den Kauf von Mehrfachkarten sinken die Kosten pro Badbesuch. Kinder bis einschließlich sechs Jahren sollen in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei ins Freibad kommen.