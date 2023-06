An Flöz Garzweiler Feuerwehr löscht Braunkohle-Brand im Tagebau

Am späten Freitagabend ist im Süden des Tagebaus Garzweiler ein paar Hundert Meter vom Bandsammelpunkt entfernt ein Feuer ausgebrochen: Auf einer Länge von rund 350 Metern geriet Braunkohlestaub in Brand. Betroffen war das Flöz Garzweiler am Übergang von der zweiten auf die dritte Sohle in rund 80 Metern Tiefe (unterhalb der Geländekante). Der Brand hat einen großen Einsatz der RWE-Werkfeuerwehren ausgelöst. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden. Auch am Samstagmorgen waren die Retter noch damit beschäftigt, Glutnester zu löschen.