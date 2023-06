Festival-Atmosphäre in Grevenbroich Rocksommernacht begeistert Fans am stillgelegten Kraftwerk

Kräftig gerockt wurde am Freitag- und am Samstagabend auf dem Gelände des stillgelegten Braunkohlekraftwerks Frimmersdorf: Sieben Acts haben bei der jüngsten Aflage der Rocksommernacht zahlreiche Fans aus der Region begeistert. Schon am Freitagabend feierten rund 400 Besucher mit den Musikern, vor allem bei „Motorjesus“ ging es ordentlich zur Sache. Die Bandmitglieder zündeten auch Pyrotechnik.