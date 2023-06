Stahlkolosse aus Stadtpark verschwunden RWE holt Baggerschaufeln ab – was jetzt mit der Industriekunst passiert

Bei diesem Projekt arbeitet der Förderverein mit dem Unternehmen zusammen, das die Schaufeln in den 90er Jahren kostenlos zur Verfügung stellte: RWE Power hat die einst zu einem Großraumbagger aus dem Tagebau Garzweiler gehörenden Teile in diesen Tagen abgeholt, um sie sandstrahlen zu lassen. „Dafür musste schweres Gerät durch den Stadtpark gelotst werden“, schildert Johannes Haas. Zuvor hatten Mitarbeiter der Stadtbetriebe eine exakte Route durch die grüne Lunge der City ausgearbeitet, an die sich die Lkw-Fahrer zu halten hatten. „Das hat gut funktioniert, nichts wurde zerstört“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins.