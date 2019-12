Die A540 in Grevenbroich wird herabgestuft : Adieu Autobahn, Bonjour Bundesstraße

Grevenbroich Sie ist eine der kürzesten und staufreiesten Autobahnen Deutschlands – und dennoch die mit der meisten Action: Die A 540 führt auf einer Länge von rund sieben Kilometern von Jüchen in den Süden Grevenbroichs. Anfang 2020 wird sie ihren Status verlieren: Die mehr als vier Jahrzehnte alte Autobahn wird bald zur B 59.

Spektakuläre Unfälle hat es auf der A 540 zu Genüge geben: Da sauste ein Auto mit Caravan-Anhänger durch die Luft, da explodierte ein Rettungshubschrauber bei der Landung, da prallte mal ein Anker (!) von einer Brücke in das Führerhaus eines Vierzigtonners. . .ohne dass jemand ernsthaft verletzt wurde. Denn das war ja alles nur fürs Fernsehen. Mehrere Jahre lang wurden auf der Autobahn die tollsten Action-Szenen für die RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ gedreht – und manch treuer Zuschauer mag sich über eines gewundert haben: Warum knallt es eigentlich immer dann so heftig, wenn ein Kraftwerk im Hintergrund zu sehen ist?

2005 wurde der Drehort aufgegeben – die Firma „action concept“ zog um auf ihre eigene Film-Autobahn in Aldenhoven. Danach herrschte weitgehend Ruhe auf der vierspurigen Trasse zwischen Grevenbroich und Jüchen. Nicht einmal durch Staus fiel die A 540 sonderlich auf – im Gegenteil: Zwischen Januar 2012 und Mai 2017 bildete sich auf dem knapp sieben Kilometer langen Asphaltband nicht eine einzige Autoschlange – was in diesem Zeitraum einzigartig in ganz Nordrhein-Westfalen war.