Ältester Herrenausstatter in Grevenbroich : „Schlangen“ zieht eine Tür weiter

Grevenbroichs ältester Herrenausstatter Schlangen zieht zum Jahreswechsel um: Prokurist Josef Krautkrämer im neuen Ladenlokal. Foto: dne. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Grevenbroichs ältester Herrenausstatter räumt um – Neueröffnung ist am 2. Januar.

13.000 Hosen, Hemden, Sakkos, Anzüge, Westen, Hosenträger, Fliegen, Krawatten, Gürtel müssen umziehen. Vom alten Ladenlokal in das neue. „Damit liegen wir gut im Zeitplan“, stellte Prokurist Josef Krautkraemer am Freitagmittag zufrieden fest. Ob Grevenbroichs ältester Herrenausstatter „Schlangen“ allerdings sein angestammtes Firmenschild rechtzeitig an der neuen Adresse montieren darf, steht bislang in den Sternen. Um den klassischen Schriftzug abschrauben und drei Meter weiter rechts wieder anschrauben zu dürfen, musste eine Baugenehmigung im Rathaus beantragt werden, sagt Krautkraemer. Das Okay der Verwaltung liegt noch nicht vor.

Der 1905 gegründete Herrenausstatter Schlangen ändert seine Adresse: von Breite Straße 15 in Breite Straße 17. Das neue Ladenlokal, Tür an Tür mit dem bisherigen Domizil, ist mit einer Verkaufsfläche von rund 300 Quadratmetern etwa ein Viertel kleiner als bisher. Die drei Verkäuferinnen würden übernommen – ohnehin bilde man mit der Damenboutique „Sunny“, gleich gegenüber, einen Personalpool.

Die Gründe für den Umzug in die bisherigen Verkaufsräume eines Händlers mit der Outdoormarke „Wolfskin“ seien vielfältig, sagt Krautkraemer. Er will lieber nach vorn blicken als zurück auf die alten Diskussionen. Zuletzt sei man als Mieter mit dem bisherigen Vermieter nicht mehr einer Meinung gewesen. Da kam die Vakanz in unmittelbarer Nachbarschaft gerade recht. Am 2. Januar 2020 soll es dort losgehen – mit einem Glas Sekt für die ersten Kunden.

Ist die Verkleinerung der übermächtigen Konkurrenz aus dem Internet geschuldet? So einfach will es sich Krautkraemer nicht machen, „zumal wir im nächsten Jahr unseren Online-Shop deutlich ausbauen werden.“ Die ins Internet hinein verlängerte Ladentheke kommt dem eher pragmatischen Kaufverhalten der Männer sehr entgegen: „Wenn sie ihre Jeansmarke, Passform und Größe wissen, können Sie bereits heute per Anruf oder Mausklick bei uns nachbestellen“, sagt Krautkraemer.“ 80 bis 85 Prozent der Käufer bei Schlangen seien Stammkunden, die die Beratung und Service zu schätzen wüssten.