Wohnen in Grevenbroich : 60 Millionen Euro für neue Wohnungen

Das Neubaugebiet am Flutgraben wurde im Bauministerium als Vorbild für gelungene Stadterneuerung betrachtet. Die Neubauten haben etliche alte Wohnungen ersetzt Archivfototo: L. Berns. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich In zehn Jahren hat der Bauverein Grevenbroich 310 Wohnungen errichtet, darunter 236 Sozialwohnungen. Nun kommen 23 Wohneinheiten in Elsen hinzu. Damit wurden insgesamt 60 Millionen Euro in Neubauten investiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Im Februar soll der Bau des neuen Mehrfamilienhauses an der Richard-Wagner-Straße beginnen, 23 barrierefreie Wohnungen will der Bauverein Grevenbroich in Elsen errichten. Zunächst wird dort bis Januar ein Altbau abgerissen. Rund 5,4 Millionen Euro werden in dieses Projekt investiert.

Das ist das jüngste Beispiel für die Bautätigkeit der Genossenschaft, die 1640 Wohnungen unterhält. In rund zehn Jahren hat der Bauverein insgesamt 310 Neubauwohnungen errichtet und 109 Wohnungen voll saniert. „Wir haben unseren Wohnungsbestand deutlich verjüngt und damit für die Zukunft gesichert“, betont Vorstand Hubert Zimmermann. Eingeleitet worden war der Erneuerungsprozess vom Vorstandsduo mit Bernd Schotten und Norbert Steffen; Hubert Zimmermann und Michael Nowack setzten den Weg konsequent fort. Rund 60 Millionen Euro hat der Bauverein in rund einem Jahrzehnt in Neubauten investiert, wie Nowack erklärt.

Info Bauverein mit insgesamt 1640 Wohnungen Die Genossenschaft Bei Wohnungsgenossenschaften wie dem Bauverein Grevenbroich stehen die Förderung der Mitglieder sowie die Selbstverwaltung im Mittelpunkt. Gründung 1925 Wohnungen Rund 1640 Investitionen Circa 25 Millionen Euro in den Jahren 2019 bis 2023, davon rund elf Millionen in Neubauten.

Der Schwerpunkt beim Neubau liegt auf Sozialwohnungen – 236 der 310 neuen Wohneinheiten, also rund drei Viertel, sind öffentlich gefördert. „Wir sind einer der maßgeblichen Vermieter für bezahlbaren Wohnraum in Grevenbroich. Und wir waren etliche Jahre im Stadtgebiet fast die einzigen, die sich für den Neubau von Sozialwohnungen engagiert haben“, sagt Hubert Zimmermann auch mit Blick auf die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum.

Nach elf Jahren im Bauverein-Vorstand tritt Michael Nowack nun in den Ruhestand. Foto: Bauverein Grevenbroich

Laut einer Studie des Rhein-Kreises Neuss müssen von 2018 bis zum Jahr 2030 insgesamt 1802 Wohneinheiten in der Stadt geschaffen werden, um den Bedarf zu decken – darunter 631 öffentlich geförderte Mietwohnungen. Doch Zimmermann erklärt auch, dass die Baukosten im sozialen Wohnungsbau hoch seien, hohe Auflagen erfüllt werden müssten. „Frei finanziert kann man einfacher bauen.“ Dennoch setzt die Genossenschaft ihr Engagement im sozialen Wohnungsbau fort.

An der Richard-Wagner-Straße werden 15 der 23 Wohnungen öffentlich gefördert sein. An der Kolpingstraße 100 entstehen zudem neue 15 Sozialwohnungen durch einen umfassenden Umbau eines Mehrfamilienhauses, unter anderem werden ein Aufzug eingebaut und neue Balkone geschaffen.

Doch es geht nicht nur um neuen Wohnraum allein. „Wir haben auch architektonisch in der Stadt Zeichen gesetzt, beispielsweise an der Niermannstraße und im Flutgraben-Viertel“, sagt Zimmermann.

Das Quartier im Flutgraben-Viertel – dort haben mehrere neue Häuser Altbauten ersetzt – galt im NRW-Bauministerium als Vorbild für gelungene Stadterneuerung. Laut Bauverein wurden Quartiere der Genossenschaft etwa am Schweidweg wegen der Neubauten im ab 2020 gültigen Mietspiegel hoch gestuft – von einer mittleren in eine gute Wohnlage.

Mitte 2021 sollen die Wohnungen an der Richard-Wagner-Straße bezugsfertig sein. Bis 2030 „könnte ich mir vorstellen, dass wir weitere rund 100 neue Wohnungen schaffen“, blickt Zimmermann in die Zukunft. Für die weitere Entwicklung im Flutgraben-Quartier würde der Bauverein gern einen Teil der Fläche des ehemaligen Bauhofes übernehmen, „wenn das Grundstück frei von Altlasten ist“, wie Nowack erklärt. Auf dem Gelände befand sich früher eine Müllkippe.