Grevenbroicher Weihnachtsmarkt : Weihnachtsmarkt erhält viel positiven Zuspruch der Besucher

Grevenbroich Der Markt in Stadtmitte hat noch bis zu 29. Dezember geöffnet. Mehrere Live-Auftritte stehen noch auf dem Programm. Marktbetreiber Norbert Lupp zieht jetzt eine positive Bilanz zum Marktgeschäft.

Auf dem Marktplatz in Stadtmitte geht es weihnachtlich zu – seit mittlerweile einem Monat. Der Grevenbroicher Weihnachtsmarkt ist mit seinen 20 Holzbuden einer der kleineren Märkte im Kreis. Und doch schafft er es immer wieder, die Grevenbroicher in festliche Stimmung zu bringen. Auch in diesem Jahr zieht Marktbetreiber Norbert Lupp eine positive Bilanz.

„Der Markt war immer gut besucht“, berichtet Lupp. Knapp 200 Personen seien regelmäßig am späten Nachmittag, also während des Feierabends, auf dem Weihnachtsmakrt gewesen – vornehmlich im Gastronomiebereich. „Es ist ein kleiner Markt. Die Leute kommen, um sich zu treffen“, erklärt der Betreiber weiter. „Wer shoppen will, geht nach Düsseldorf oder Neuss.“ Dennoch seien die Händler wieder zufrieden.

Der Schmuckverkauf gastierte zum zehnten Mal in Folge in Grevenbroich. Neu auf dem Markt ist der Stand mit Weihnachtsartikeln wie Nikoläusen, Räuchermännchen und Duftkerzen. Diese seien sehr gut aufgenommen worden, informiert Lupp. Ein Rücklauf bemerkte er jedoch am Krippenstand, wo selbstgebaute Figuren verkauft werden. Wie der Marktbetreiber mitteilt, werde daher künftig das Sortiment erweitert – unter anderem um Vogelhäuser und Windmühlen.

Am Markt selbst wolle Lupp auch weiterhin arbeiten. „Wir haben dieses Jahr viel positiven Zuspruch bekommen“, sagt er erfreut. Für den Markt 2020 plant Lupp die Gastronomie um einen Räucherlachs-Verkauf zu erweitern. Zudem sei er ganzjährig auf der Suche nach etwas Speziellem, dass den Weihnachtsmarkt noch besinnlicher macht.

Auch dieses Jahr seit der Markt bereits „besonders schön aufgestellt“ gewesen. Die Besucher schätzen die gemütliche Atmosphäre und stimmen sich dort daher vorweihnachtlich ein. Die Gestaltung des Marktes, mit dem Baum im Zentrum, sei gut angekommen. Gleiches gelte für das Wochenend-Programm im Zelt, so der Marktbetreiber. Inbesondere die Künstlerin Rosita mit ihrer „Kölsche Weihnacht“ habe die Zuschauer begeistert und werde kommendes Jahr erneut gastieren. Jetzt freut sich Lupp auf die zwei „After Christmas“-Konzerte von „Summer of love“ am Freitag, 27. Dezember, und „The Cosmic Conspiracy“ am Samstag, 28. Dezember.