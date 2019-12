Zu schmuddelig und wenig attraktiv : Ideen für den Grevenbroicher Bahnhof gesucht

Geht es nach der Politik, soll der Bahnhof attraktiver werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Angesichts vieler Leerstände fordern Kommunalpolitiker mehr Attraktionen für den Bahn-Stopp. Auch der Bau einer Markthalle wird angeregt.

Von vielen unbemerkt, hat der Grevenbroicher Bahnhof in diesem Jahr ein Jubiläum gefeiert: 150 Jahre alt ist die Station geworden. 1869 entlang der Linie Düren-Neuss eröffnet, hat sie im 19. Jahrhundert die Industrialisierung der Stadt beschleunigt. Trotz des Jubeljahres: Verändert hat sich im Bahnhof nichts, im Gegenteil. Erst vor wenigen Tagen wurde der Infoschalter geschlossen. Auskunft zu Tickets gibt es jetzt gegenüber, nämlich im Service-Store der Deutschen Bahn.

Geht es nach der Politik, muss am Bahnhof einiges verändert werden. „Er ist zwar das Tor zu unserer Stadt, bietet aber alles andere als einen schönen Anblick“, sagt Martina Suermann (Mein Grevenbroich). Verbesserungsbedarf sieht sie insbesondere in Sachen Sauberkeit, vieles sei verdreckt und unansehnlich. Regelmäßige Reinigungen wären angebracht, meint Suermann, die sich auch eine höhere Präsenz des Ordnungs- und Servicedienstes wünscht – „insbesondere nachdem die Stadt das Hausrecht im Bahnhof erhalten hat“.

Die Ausstattung sei dürftig, meint Suermann mit Blick auf etliche Leerstände. Das ehemalige Reisebüro liegt brach, ebenso der Infoschalter – und auch die Bahnhofsgaststätte, der ehemalige „Telegraaf“, ist seit Jahren geschlossen. „Wir sollten Kräfte bündeln, Ideen sammeln und die DB mit an den Tisch holen, um ihr deutlich zu machen, dass wir mit dieser Situation nicht einverstanden sind“, betont die Kommunalpolitikerin. Was gut funktioniere, sei die Radstation. „Gemeinsam mit der Caritas sollte im nächsten Jahr aber überlegt werden, ob sich dieses Angebot noch erweitern lässt“, regt Martina Suermann an. Grevenbroich trage schließlich das Siegel einer fahrradfreundlichen Stadt.

Dass das Reisezentrum geschlossen wurde, bedauert auch Ratsfrau Heike Troles (CDU). „Gerade für ältere Menschen war das ein toller Service“, meint die Landtagsabgeordnete, die damit einen weiteren Leerstand im Bahnhof beklagt. „Da muss mehr Leben rein“, fordert Troles mit Blick auf nicht mehr genutzte Gebäudeteile. Die Grevenbroicherin könnte sich etwa eine Bäckerei in den Räumen des ehemaligen „Telegraaf“ vorstellen. „Im Dormagener Bahnhof hat ein solcher Verkaufsraum für mehr Kundenfrequenz gesorgt – womit letztlich auch das Sicherheitsgefühl der Bahnhofsbesucher gefördert wurde“, sagt Heike Troles. Geschäfte und Gastronomie würden nicht nur die Station, sondern auch das ganze Viertel beleben.

Da sich der Bahnhof in den kommenden Jahren zu einem S-Bahn-Knotenpunkt entwickeln könnte, will die SPD noch einen Schritt weiter gehen: „Das Gebäude bietet sich unserer Meinung nach für eine Art Markthalle an“, sagt Fraktionsvize Daniel Rinkert. Die Idee: Ein kulinarisches Einkaufs- und Gastronomie-Angebot stärke nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern wirke sich auch positiv auf die gesamte Umgebung aus. „Die Stadtentwicklungsgesellschaft erwirbt im Bahnhofsviertel ohnehin spielentscheidende Immobilien, um dem Quartier eine Zukunft zu geben – das könnte Hand in Hand gehen“, meint Rinkert.