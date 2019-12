„SilvesterTrend 2019“ in Grevenbroich : Vorgeschmack aufs Silvester-Feuerwerk

Grevenbroich Beim Produktvorschießen holten sich die Grevenbroicher einen ersten Vorgeschmack für Silvester. Die am Freitag an der Nordstraße präsentierten Effekte konnten sie unmittelbar vorbestellen und ab Mitternacht abholen.

Es knallt, glitzert und erhellt den Himmel: In Grevenbroich beginnt die Vorbereitung auf das Silvesterfeuerwerk immer etwas früher. Denn seit 2010 präsentiert das Pyroteam Düsseldorf um Geschäftsführer Sascha Krumbach an der Nordstraße die Neuheiten und Trends der aktuellen Saison. Und auch in diesem Jahr war das Produktvorschießen ein voller Erfolg.

Am Abend strömen hunderte Besucher auf das Gelände an der Nordstraße. Am Eingang erhalten sie Stift und Papier, dann suchen sie sich ihren Platz in den Zuschauerreihen. Schlechte Sichtverhältnisse müssen sie nicht befürchten. Den Veranstaltungs-Auftakt macht eine fünfminütige, musiksynchrone Feuerwerkshow zu „Er lebt in dir“, ein Lied aus dem Disney-Klassiker „Der König der Löwen“. Dann übernimmt André Scheidt, Stadionsprecher von Fortuna Düsseldorf. Er moderiert das Vorschießen von etwa 100 Produkten, benennt Name und Kosten des Artikels sowie dessen Eigenschaften, bevor dieser vor Ort abgeschossen wird. Unterdessen kreuzen die Besucher auf den verteilten Zetteln ihre Favoriten an.