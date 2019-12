Tierschutz in Gervenbroich : Kapellener sozialisieren in Not geratene Hunde

Lisa Salvia, Lina Meister und Caroline Erling von „Notpfote Animal rescue“ suchen aktuell ein neues Zuhause für Victoria und Barney. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kapellen Der Tierschutzverein „Notpfote Animal Rescue“ rettet jährlich hunderte Tiere aus Notsituationen. Zwei Kapellenerinnen helfen dabei seit Jahren mit, indem sie als Pflegestellen Hunde zu sich nach Hause holen und sozialisieren.

Weiterleiten Drucken Von Niklas Brose

Für die Helfer des Vereins „Notpfote Animal Rescue“ spielt es keine Rolle, ob ein Hund alt, schwach oder aufgrund jahrelanger schlechter Behandlung verstört ist. Wo auch immer ein Tier in Not geraten ist, versuchen die ehrenamtlichen Tierschützer, die Situation zu verbessern. „Wir holen viele Tiere aus Ungarn, Spanien und Rumänien, aber wir sind auch in Deutschland aktiv“, erklärt Lina Meister, Mitglied des Tierschutzvereins aus Kapellen.

Der TSV Notpfote beruht auf dem Prinzip von Pflegestellen. Dabei nimmt eine Person oder eine Familie einen Hund aus einem der Partnertierheime des Vereins bei sich zuhause auf, um das Tier an ein familiäres Umfeld zu gewöhnen. „Dadurch können die Tiere, nach einiger Zeit wesentlich besser vermittelt werden“, erklärt Meister. Die Kapellnerin hat in den letzten Jahren selbst über 50 Hunde zeitweise bei sich aufgenommen und so auf eine erfolgreiche Vermittlung vorbereitet.

Info Zwei Hunde warten auf neue Besitzer Victoria Terrier Mix, dunkles Fell, ein Jahr alt. Die temperamentvolle Hündin wartet seit neun Monaten in der Pflegestelle auf ein neues Zuhause. Barney Jagdhund Mix, helles Fell, sechs Jahre alt. Der Mischling hat ein sehr ruhiges Gemüt und ist seit etwa zwei Jahren in der Pflegestelle. Vermittlung Die beiden Hunde sind momentan zu Hause bei Caroline Erling in Sinnersdorf bei Pulheim. Sie warten bereits länger auf einen neuen Halter. Dies ist jedoch nicht üblich. Normalerweise bleiben die Tiere nicht so lange in einer Pflegestelle.

Auch Lisa Salvia kommt aus Kapellen und engagiert sich seit Jahren als Pflegestelle. „Seit ich 15 bin habe ich regelmäßig einen Pflegehund“, erzählt die 20-Jährige. Tieren zu helfen ist für die junge Grevenbroicherin eine Herzensangelegenheit. „Es gibt einfach zu viele Hunde, die zu lange im Tierheim sind“, findet Salvia. Genau dem versucht der Tierschutzverein etwas entgegenzusetzen. „Zurzeit haben wir etwa 35 aktive Pflegestellen, die vor allem in der Umgebung rund um Neuss aktiv sind“, sagt Meister. „Natürlich suchen wir immer nach potenziellen neuen Pflegestellen. Aber wir freuen uns auch über jede weitere Unterstützung, zum Beispiel durch Spenden“, fügt die engagierte Tierschützerin an.

Abgesehen davon, dass einem notleidenden Tier ein besseres Leben ermöglichen werden kann, gibt es weitere gute Gründe dafür, sich einen Pflegehund ins Haus zu holen. Der Verein ist bereit, jegliche Kosten, egal ob Tierarzt, Versicherung oder Futter, zu übernehmen. Neben der finanziellen Absicherung kümmert sich der Verein auch um den Umgang mit den Hunden. „Jeder der sich als Pflegestelle bei uns engagiert, wird mit dem Tier nicht allein gelassen“, betont Meister. Der Verein wird unterstützt von zwei professionellen Hundetrainerinnen, die helfen können, falls es zu Schwierigkeiten mit dem Pflegetier kommt. In der Hundeschule TH Dormagen können die Hunde sogar kostenlos mit trainiert werden.

Besonders wichtig ist dem TSV Notpfote laut Lina Meister, dass auch ältere Menschen einem Hund ein Zuhause geben können. „Wir vermitteln sehr gerne ältere Tiere an ältere Menschen“, erzählt die Ehrenamtlerin. „So versuchen wir, ältere Leute zu finden, die sonst kein Tier mehr bekommen würden“. Dies wird umgesetzt mit dem sogenannten „Gnadenplatzprojekt“, wodurch sowohl dem Hund als auch dem Senior ein schöneres Leben ermöglicht werden soll. „Dadurch entsteht eine Win-Win-Situation“.

„Man muss viel Geduld und Verständnis für die Hunde mitbringen“, sagt Salvia. Neben einer maximalen Arbeitszeit von vier bis fünf Stunden pro Tag sei dies die wichtigste Voraussetzung, für jemanden, der selbst eine Pflegestelle werden möchte. Nach ein paar Gesprächen mit dem Tierschutzverein, in denen zum Beispiel über die persönliche Toleranzgrenze gesprochen wird, wird gemeinsam nach einem passenden Hund gesucht. „Das Ziel ist, den Hund am Ende erfolgreich vermitteln zu können. Man kann ihn natürlich auch selbst behalten, wenn man das Tier gar nicht mehr abgeben will“, erklärt Meister.