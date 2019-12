Einzelhandel in Grevenbroich : Kunden kaufen Geschenke heute bewusster ein

Nach Weihnachten füllte sich die Innenstadt von Grevenbroich. Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich (cso-) Die Geschenke zum Weihnachtsfest sind ausgepackt – und sie haben offensichtlich ganz überwiegend den Geschmack des Beschenkten getroffen. Das Umtausch-Geschäft am ersten verkaufsoffenen Tag nach dem Fest hielt sich in den Geschäften der Grevenbroicher Innenstadt in Grenzen. „Viele Kunden kaufen heute gezielter ein, wählen das Geschenk bewusster aus – und berücksichtigen die Wünsche des Beschenkten mehr als früher“, stellt Heiner Schnorrenberg vom Lederwarengeschäft an der Kölner Straße fest.

Am Freitag Morgen und Mittag wurden in seinem Geschäft etwa Gürtel umtauscht, „weil sie von der Länge nicht passen“, ein Regenschirm wegen der Farbe. Insgesamt aber werde die Zahl der umgetauschten Waren, „die wir früher an einem Tag verzeichneten, im gesamten Nachweihnachtsgeschäft“ nicht mehr erreicht, sagt Heiner Schnorrenberg.

Einen weiteren Grund dafür, dass weniger umgetauscht wird, nennt Robby Decker, Fillalleiter im Elektronik-Fachmarkt Eutronics XXL in der Coens-Galerie. „In den vergangenen Jahren ist die Zahl der verkauften Gutscheine gestiegen.“ So kann der Beschenkte nach Weihnachten in aller Ruhe das aussuchen, was ihm gefällt. Zudem beobachtet auch Robby Decker, dass Geschenke bewusster als in früheren Jahren gekauft werden.

Bei Eutronics XXL wurden am ersten Tag nach Weihnachten Elektrogeräte wie Kaffeevollautomat und Toaster umtauscht, aber auch „Kabel, weil es nicht die richtigen waren“. Bis zum 4. Januar laufe noch das Nachweihnachtsgeschäft, „dann wird es ruhiger“, sagt Decker.

Auch Nicole Feuster von der Boutique Rebell am Markt hofft auf ein gutes Geschäft in den Tagen nach Weihnachten, am Freitag nach den Festtagen hat sie neue Ware gekauft. „Jetzt ist Festliches angesagt für Silvester“, sagt sie. Kleider, Blusen und Hosen für diesen Anlass würden nun gekauft, „bequem und doch ein Highlight“.